Teatrul Dramatic ‘Fani Tardini’ Galaţi organizează Festivalul Naţional de Comedie – Ediţia a XXXIV-a. Bună Dimineața la Radio Iași

Teatrul Dramatic ‘Fani Tardini’ Galaţi organizează Festivalul Naţional de Comedie – Ediţia a XXXIV-a, în perioada 30 septembrie – 8 octombrie.

Mai multe detalii în matinal de la actorul Florin Toma, director la Teatrul Dramatic ‘Fani Tardini’ Galaţi:

Află ce comedii fabuloase aduc teatrele din: București, Ploiești, Cluj Napoca, Arad, Oradea, Satu Mare și Sfântu Gheorghe.

Detalii despre program AICI

Potrivit organizatorilor, ediţia din acest an aduce, ca element de surpriză, o nouă structură a festivalului, care va fi format din două secţiuni: cea competiţională (ON) şi cea alternativă, în afara concursului (OFF).

Totodată, versiunea din acest an uneşte sub aceeaşi umbrelă a comediei, diferite generaţii, cea tânăra şi cea consacrată, într-un context cultural şi intergeneraţional ce le permite să experimenteze perspective artistice diferite.

‘Pentru a-şi onora publicul şi a marca bucuria reîntâlnirii în cadrul acestui eveniment cultural de marcă, în acest an, teatrul nostru continuă iniţiativa de tip after show, prin prezenţa unui Club al Comediei, amplasat în curtea interioară a Dramaticului, un spaţiu destinat socializării, la care sunt invitaţi toţi spectatorii care doresc să petreacă clipe minunate împreună, cu muzică şi momente de impro-show, după fiecare spectacol din festival. Programul include o secţiune competiţională cu opt spectacole, un spectacol de gală şi trei spectacole alternative. Vor fi nouă seri de festival, douăsprezece spectacole de teatru prezentate de tot atâtea teatre din România şi o secţiune teoretică care va cuprinde două ateliere de teatru, conferinţe şi o lansare de carte susţinute de personalităţi importante din lumea teatrului românesc’, precizează un comunicat de presă transmis de reprezentanţii Teatrului Dramatic ‘Fani Tardini’ Galaţi.

Secţiunea competiţională include spectacole selecţionate de teatrologul şi criticul de teatru, Maria Zărnescu, laureată a Premiului UNITER pentru critică teatrală, oferit pentru activitatea din anul 2015.

Secţiunea alternativă include spectacole care au fost selecţionate de Daria Ancuţa, studentă la UNATC, la specializarea Teatrologie – Jurnalism teatral, autoare de piese de teatru şi colaboratoare a unor reviste de specialitate.

Potrivit organizatorilor, o prezenţă inedită la ediţia 2023 a Festivalului Naţional de Comedie va fi debutul trupei Teatrului Pe Ţeavă din Galaţi, cu spectacolul La chestiune, în regia lui Alexandru Dabija, cu actorii Răzvan Clopoţel, Ionuţ Moldoveanu, Vlad Ajder şi Ştefan Forir, nu doar protagoniştii acestui spectacol, ci şi fondatorii teatrului independent, care propune publicului gălăţean întâlniri cu un nou tip de eveniment teatral, suprinzător, interactiv şi desfăşurat într-un spaţiu neconvenţional.

‘Suntem bucuroşi şi onoraţi să marcăm cu ediţia de anul acesta a festivalului deschiderea unui nou spaţiu teatral în oraşul nostru – Teatru pe Ţeavă !’, a declarat directorul general al Teatrului Dramatic ‘Fani Tardini’, Florin Toma.

Juriul festivalului din acest an este format din actorul Bacs Miklos, criticul de teatru Irina Zlotea şi regizorul Dragoş Alexandru Musoiu.

În cadrul festivalului vor fi acordate: Premiul pentru Cel mai bun spectacol, Premiul pentru Cea mai bună Regie, Premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal, Premiul pentru Cea mai bună actriţă în rol principal, Premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar, Premiul pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar şi Premiul publicului, care va aşeza spectatorii în juriu, cu un rol decisiv în alegerea premiului de popularitate.