Tango Social Club Bacău. Bună Dimineața la Radio Iași

Bacău – Vă invităm la un tango!

Tango Social Club Bacău ne cheamă și în martie la întâlniri cu muzică bună, socializare și pași de tango argentinian.

În direct la matinalul de la Radio România Iași, Gilbert Iscu, fondatorul școlii:

Mesajul organizatorilor:

În weekendul 18-19 martie 2023, avem plăcerea să vă invitam la workshopul intensiv de tango argentinian – Social Tango Weekend Intensiv

Seria evenimentelor de tango 2023 începe promițător la Bacău cu acest seminar intensiv organizat de Tango Social Club Bacău și TangoTangent – cea mai titrată școală de tango din Romania care predă tango din anul 2006.

De-a lungul timpului, TangoTangent a invitat în țară maeștri internaționali ai tangoului argentinian: Gustavo Naveira și Giselle Anne, Chicho Frumboli și Juana Sepulveda, Pablo Veron, Fernanda Ghi și Carla Marano, Noelia Hurtado și Octavio Fernandez, Mariana Dragone și Gaston Torelli, Javier Antar iar lista poate continua.

Vă propunem ca in 7 ore intensive să (re-)descoperim cele mai frecvent utilizate in dans mișcări de tango si felul in care se integrează ele în dans; vom porni de la tehnica individuala pentru deplasari si pivoti si vom vedea cum aceasta a fost inclusa in structurile de baza din tango; apoi vom aplica practic cele descoperite studiind muzicalitate si improvizație.

ABORDARE si METODĂ

“TodoTango para bailar” este o serie intensivă de workshopuri de tango în care vă vom propune un nou mod de învățare care s-a cristalizat și pe care-l folosim cu succes în ultimii 4 ani la Tangotangent. Prin intermediul acestor noi modalități didactice de explicare, care s-au sintetizat și rafinat de-a lungul celor peste 18 ani de studiu si predare neîntreruptă a tangoului în țară și străinătate, puteți redescoperi:

1. structurile fundamentale din tangoul argentinian

2. originea miscarilor de baza din tango

3. exercitii de comunicare în cuplu; ce este dinamica si la cum o folosim

4. antrenament muzical si ascultare activa in timpul muzicii

NIVEL si ADRESABILITATE

Seminariile sunt adaptate pentru dansatori de toate nivelele, de la persoane cu minimă experiență de tango până la “milongueros” care dansează de peste 10 ani și care-și pot “actualiza” prin aceste seminarii nivelul de înțelegere și interpretare a tangoului argentinian.

*Metoda e folosită inclusiv intern la seminariile de “teaching for teachers” pentru pregătirea instructorilor Tangotangent. Profitați!

TEMATICA si SUBIECTE

Subiectele de mai sus au fost organizate pentru voi pe parcursul a 7 ore, sâmbătă și duminică astfel:

1. Deplasari, directii fundamentale simple; navigatie complexa; contramiscare si absenta ei; cum functioneaza in cuplu; imbratisare si comunicarea in imbratisare;

2. Giro – structura fundamentala; desfasurarea liniara a unui giro; secvente de giro pentru exercitiu si improvizatie; problema de doble tiempo in giro; muzicalitate in giro

3. Gestiunea lungimii pasilor; cum masura lungimea acestora, ce inseamna „pas scurt” vs „pas lung”; cum conducem, cum urmăm; crearea de poziționare; exemple de soluții: sacada, boleo

4. Lungimea pașilor și direcțiile de deplasare; (supra)-rotații: gancho, sacada

5. Ascultare activa a muzicii; exercitii pornind de la structuri fundamentale; ritmică; modificarea structurii în funcție de muzică

6. Fraze și momente de pauză; ascultare activă; modificarea structurilor de dans pentru pauze

7. Practică și Q&A

Program

Sâmbătă, 18 martie

11.00 – 15.00 Workshops part 1+2+3+4

20.00 – 24.00 Milonga Social Club

Duminică 19 martie

11.00 – 14.00 Workshops part 5+6+7

Participare – 360 Ron/persoană sau 650 Ron/cuplu (leader+follower)

include participarea la milonga si la toate workshopurile intensive.

Acestea vor fi susținute de cei mai experimentați instructori de tango din Romania – Daniel Mandiță și Amalia Iscu de la Tangotangent (București, Romania), asistați de Gilbert Iscu si Catinca Măndiță.

Avans necesar la înregistrare pentru rezervarea locului 200 Ron. Plata finală pana pe 14 martie!

Link pentru înregistrare: https://bit.ly/social-tango-weekend-bacau

Pentru detalii si înscrieri:

+40 (721) 284428 – Gilbert Iscu sau

+40 (755) 042 098 – Andreea Ghența

Locurile sunt limitate!