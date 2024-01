Profesorii de la Școala „Ion Ghica” din Iași sunt în Spania! Ce caută acolo? Am aflat astăzi, în Bună Dimineața, la noi, la radio

Școala care a reușit să reducă abandonul școlar aproape la 0, școala care a dat directorul anului trecut, este în primul an de acreditare Erasmus.

Direct din Barcelona, în matinal, profesoara Maria Ciobotaru:

Mesajul scolii:

Primul an al Acreditării Erasmus+ are ca obiectiv îmbunătățirea competențelor de aplicare a metodelor inovatoare pe direcțiile project-based learning și digital gaming în activitatea didactică. Pentru că ne dorim creșterea atractivității actului didactic și a participării active a elevilor la ore, a autonomiei și a succesului școlar.

Cinci dintre cadrele didactice ale școlii noastre sunt formate în această săptămână în Barcelona, la cursul “Digital Game-Based Learning and Augmented Reality for Schools” cu ajutorul partenerului Europass Learning Academy – o etapă importantă pentru atingerea obiectivului nostru Erasmus+.

În fiecare zi primim informații la cald despre procesul acestora de învățare, platformele digitale explorate și modul în care se derulează activitatea. Sperăm ca vor avea parte și în următoarele zile de un program de formare valoros, care să le inspire!