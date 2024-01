Omul care aduce vestea: Colegiul Național din Iași aniversează 196 de ani de la înființare

Săptămâna aceasta se împlinesc 196 de ani de la întemeierea ”Colegiului Național” din Iași. Istoria acestei prestigioase instituții de învățământ a început la 23 ianuarie 1828, când, cărturarul Gheorghe Asachi înființează ”Gimnaziul Vasilian”.

De-a lungul anilor, instituția a suferit numeroase transformări și a purtat și denumiri diverse, cea de ”Colegiul Național” fiind însă menționată pentru prima dată în anul 1860.

De-a lungul timpului, prin băncile sau pe la catedrele ”Colegiului Național” din Iași s-au perindat multe generații strălucite. Îi menționăm pe Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, Ionel Teodoreanu, Nicolae Labiș, Grigore T. Popa sau Petru Poni.

”Colegiul Național” din Iași cinstește generațiile trecute și rămâne una dintre cele mai bune unități de învățământ din țară, cu performanțe ale elevilor și profesorilor care, an de an, fac ca numele instituției să răsune pe podiumurile competițiilor naționale și internaționale.

Andreea Daraban: Directorul Colegiului Național din Iași, dna. profesor Elena Calistru, este invitata noastră de astăzi. Ce înseamnă aceste, aproape, două secole de existență pentru Colegiul Național din Iași?

Elena Calistru: Este o onoare să ne aflăm astăzi aici, în săptămâna în care aniversăm 196 de ani de la întemeierea ”Colegiului Național” din Iași. Așa cum ați precizat și dvs. Colegiul Național are o tradiție care obligă, o tradiție importantă, pentru că prin formare, prin faptul că au fost profesori, numeroase personalități și-au legat devenirea de ceea ce înseamnă ”Colegiul Național”. Ați spus câteva personalități, eu aș mai aminti câteva. L-aș aminti pe Titu Maiorescu, biblioteca noastră îi poartă numele pentru că el ne-a donat primele șapte volume în calitatea de fost profesor al școlii. L-aș aminti pe Alexandru Myller, l-aș aminti pe Grigore T. Popa care dă numele Universitații de Medicină și Farmacie din Iași, Gheorghe I. Brătianu și lista poate continua cu nume de dată mai recentă sau de dată mai trecută. Este extrem de onorant să fii profesor sau elev într-o asemenea instituție, dar este de asemenea și foarte greu, pentru că simți, aș putea spune, povara plăcută a ceea ce au lăsat înaintașii și începi să faci lucrurile cât mai bine cu putiință. ”Colegiul Național” are performanțe în multiple domenii. Ați amintit de olimpiadele școlare și de concursurile școlare. Categoric, este meritul colegilor mei și al elevilor școlii, îndrumați de către profesorii școlii, ca să obțină asemenea performanță. Dar performanța înseamnă, de exemplu, și faptul că avem proiecte europene. În anul școlar anterior am primit al 6-lea titlu de Școală Europeană la ”Colegiul Național” și lucrul acesta oferă posibilitatea elevilor noștri și colegilor noștri să fie implicați în activități importante cu parteneri din întreaga Europă, dându-ne posibilitatea să ne comparăm cu ei, să facem schimb de bune practici, să învățăm unii de la alții și de ce nu, să învățăm elemente care țin cumva de formarea personalității. Un element foarte important, o atenție foarte importantă o acordăm educației elevilor noștri. Este vorba despre educația în spiritul unor valori și acest lucru se face cel mai bine încercând să fim modele pentru ei. Activitățile extrașcolare, proiectele extrașcolare sunt extraordinar de importante pentru formarea oricărui elev. Și colegii mei lucrează în mod deosebit și pe această component. Aș aminti faptul că elevii noștri pot scrie la revistele școlii. Revista școlii ”Spre Lumină”, pe care o amintim, este din 1903 și în continuare este cea care îi determină pe elevi să scrie în pagoinile acesteia. O avem și în format online, pe site-ul școlii. Revista este și laureată de ani buni la concursul național al revistelor școlare. Simpozionul ”Literatura și celelalte arte”, concursurile sportive, dezbaterile, activitățile de voluntariat și multe, multe alte tipuri de activități vin în întâmpinarea așteptărilor și dorințelor atât a elevilor cât și a părinților. Menționez aici faptul că avem o comunitate a părinților care sprijină demersul educațional în ”Colegiul Național” și este azi, la ceas aniversar, un prilej de a le mulțumi pentru tot ceea ce fac.

Andreea Daraban: Festivitatea de deschidere a manifestărilor organizate cu prilejul împlinirii 196 de ani de la înființarea ”Colegiului Național” din Iași începe la ora 12:00. Toată săptămâna sunt programate evenimente. Ne puteți spune cum veți marca această aniversare?

Elena Calistru: Nu ne-am putut limita doar la o singură zi, de aceea am făcut evenimentele pe parcursul unei întregi săptămâni. În primul rând, astăzi, (luni, 22 inaurie 2024) la ora 12:00, va avea loc deschiderea festivă. Invitați sunt membrii ai cetății, dar și elevi și foști profesori ai Colegiului Național, alături de actualii profesori ai instituției. Urmează serbarea tradițională a școlii, în care elevii noștri vor fi actorii principali. Ei vor fi coordonați de colegii mei în acest sens. De asemenea, sunt foarte multe dezbateri, schimburi de experiență cu studenți francezi veniți la Iași în cadrul programului Erasmus, concursuri de lingvistică, concursuri de științe interdisciplinare, concursuri de istoria artei, de exemplu, sunt câteva dintre activități. O activitate dorită de copii, pe care am replicat-o și anul acesta este aceea de costume vivante. Elevii noștri, în costume de epocă, vor fi cei care vor întâmpina invitații și vor parcurge holurile școlii, îmbrăcați în aceste. Avem câteva proiecte europene de cercetare deosebită, sunt deja o tradiție în ceea ce privește activitățile de zilele școlii. Să nu uităm că 23 ianuarie, ziua noastră, se împletește în mod fericit cu 24 ianuarie și nici activitățile care vizează acest eveniment, nu au fost uitate de către colegii mei de la catedra de Istorie. Bineînțeles că va avea loc și lansarea revistei Colegiului Național ”Spre Lumină”.

Andreea Daraban: Pe 26 ianuarie va fi lansat și un nou proiect, un post de radio al Volegiului Național. Ne puteți da mai multe detalii despre acesta?

Elena Calistru: Acest post de radio al liceului, care este la început, și l-au dorit foarte mulți elevi. În fapt este o inițiativă a elevilor noștri,. Acum câțiva ani, într-un proiect european, câțiva dintre elevii și colegii noștri au cooperat cu colegi din străinătate pentru realizarea unui post de radio. Pentru început, în pauze va fi muzică, vor fi difuzate anunțuri părecum și elemente care țin de viața elevilor din candrul Colegiului National. Pe măsură ce echipa se va constitui, activitățile vor avea și o mai mare amploare. Copiii își doresc acest post de radio, doresc să se facă auziți. Este o bucurie pentru noi să sprijinim această inițiativă.

Andreea Daraban: Așadar, pe holurile Colegiului Național din Iași, începând cu data de 26 ianuarie, în pauze va răsuna muzică, vor răsuna glasurile copiilor care vor fi la microfon?

Elena Calistru: Da, și vor avea posibilitatea să comunice mai multe despre ei, despre ceea ce fac, să se cunoască mai bine. Mi se pare o inițiativă extraordinară. Bineînțeles, noi am venit cu suportul logistic și cu celalalte lucruri. De altfel, fac o paranteză, nu este o noutate pentru că, la un moment dat Colegiul Național a deținut un asemenea post de radio. Nu a mai putut să continue activitatea, iar bucuria reînceperii acestei activități este enormă.

Andreea Daraban: Care sunt obiectivele pe care și le-a propus să le îndeplinească anul acesta Colegiul Național?

Elena Calistru: Rezultatele noastre deosebite ne obligă în fiecare an să ne depășim pe noi înșine, în primul rând. Ca de obicei, ne dorim rezultate remarcabile la examenele naționale, Evaluare Națională și Bacalaureat. După cum știți, în anii anteriori, cele mai mari medii din județ au fost la nivelul Colegiului Național. De asemenea, ne dorim în continuare să îi ajutăm pe elevii noștri să participe și să obțină rezultate deosebite în cadrul olimpiadelor și concursurilor școlare. Ne dorim să avem activități extra-școlare, educative, cât mai variate, pentru a răspunde cât mai multor dorințe ale elevilor noștri. De asemenea, fac o paranteză, Colegiul Național a câștigat două proiecte prin PNRR, două laboratoare, unul de robotică și unul de lingvistică. Deja, în luna aceasta, ianuarie, suntem spre finalizarea contractării. Vor începe demersurile specifice astfel încât din anul școlar viitor, elevii noștri să se bucure și de aceste dotări, un motiv în plus pentru ca ei să-și poată realiza dorințele.

Andreea Daraban: La Mulți Ani, Colegiul Național Iași! La Mulți Ani elevilor și profesorilor care fac parte din această prestigioasă instituție de învățământ! Vă dorim mult succes pe mai departe și îndeplinirea tuturor obiectivelor dvs.

Elena Calistru: Mulțumim foarte mult și aș adăuga ”La Mulți Ani” întregii comunități și părinților care sunt alături de noi și ne sprijină. Ne place să credem că suntem o comunitate.

Varianta audio a interviului:

Programul activităților zilelor ”Colegiului Național” Iași:

FOTO: Colegiul National Iași