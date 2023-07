Omul care aduce vestea: Ai un adolescent acasă și vrei să vă înțelegeți mai bine? Psihologul Andreea Partene le oferă părinților ateliere gratuite!

„Ïntre noi, parinții!”, sâmbătă și duminică, 8 și 9 iulie, întâlniri adresate părinților cu copii cu vârste între 6 și 14 ani.

Psihologul Andreea Partene:

Mesajul Andreei:

Copilul meu nu are prieteni de vârsta lui!

Deși are relații mulțumitoare cu alți adulți și cu noi, are puțini amici de o vârstă cu el împreună cu care să dezvolte relații apropiate adică:

– să țină legătura zilnic, chiar și în vacanță,

– să aibă preocupări comune și să se încurajeze, motiveze

– să vrea să știe mai mult, să fie implicat, să fie conectat permanent la interesele lor,

– să planifice activități pe care să le desfășoare împreună,

– să imagineze ce ar dori să facă peste un anumit interval de timp și să mobilizeze energie pentru a ajunge acolo.

Știu, când ai citit lucrurile de mai sus îți zici, poate, că al tău e prea mic pentru asta, în plus nu toți copiii au pasiuni, iar în ceea ce privește planificarea, doar tu, părintele ești în măsură să decizi ce acțiuni ar putea urma în viitor.

Părerea mea este că de pe la 5 ani micuții voștri pot fi implicați treptat, corelând, bineînțeles, informația cu vârstă în toate cele povestite.

Dintotdeauna am considerat că de felul în care părinții facilitează conexiunea copiilor:

– cu alți copii,

– cu activități extrașcolare,

– cu interesul lor manifest față de anumite subiecte,

– cu implicarea în organizarea anumitor activități cu prietenii sau familia,

– cu definirea lucrurilor personale și stabilirea felului în care se share-uiesc acestea, DEPINDE ADAPTAREA LOR LA O INTERACȚIUNE SĂNĂTOASĂ CU CEI DE-O VÂRSTĂ ȘI NU NUMAI.

Mă încăpățânez să rămân fidelă experienței mele și vă propun WORKSHOPURI GRATUITE DEDICATE PĂRINȚILOR. Da, gratuite pentru că părinții sunt dispuți să plătească pentru activitățile copiilor lor, dar mai puțin pentru a se îngriji de ei înșiși și de felul în care pot găsi soluții pentru ca ai lor să își îmbunătățească calitatea relațiilor ! 😊

Voi desfășura în luna IULIE 2 workshop-uri dedicate părinților ASTFEL:

– pentru părinți care au copii de 6 – 10 ani – SÂMBĂTĂ 8 IULIE ORA 11

– pentru părinți care au copii între 11 – 14 ani – DUMINICĂ 9 IULIE ORA 11

Cei interesați fac parte din categoria – PĂRINȚI CURIOȘI ȘI DORNICI să își susțină copiii astfel încât adaptarea lor la grupul de prieteni, colegi, diferite cluburi de activități să fie mai facilă și mai prietenoasă. Am în vedere părinți care consideră că întotdeauna este loc de mai bine pentru o relație armonioasă și care acceptă că relația cu ai lor este în permanență un schimb de energie și putere care trebuie gestionat cu delicatețe și fermitate.

Mă bazez pe părinții care își recunosc uneori că nu au întotdeauna cele mai bune metode, că nu iau întotdeauna cele mai bune decizii și SUNT DISPUȘI CA SCHIMBAREA SĂ ÎNCEAPĂ DE LA EI.

Vor fi 2 ore desfășurate în care voi, părinții, vă veți familiariza cu perspectiva mea despre:

– rolul relațiilor cu cei de o vârstă

– granițele personale

– acțiunile pe cont propriu și consecințele acestora

ȘI CONTRIBUȚIA CELOR DE MAI SUS LA O VIAȚĂ ARMONIOASĂ

Sunt câte 8 locuri disponibile gratuit pentru fiecare zi de workshop. Marcați PARTICIP aici, dar pentru a vă confirma prezența, vă rog să îmi scrieți pe WhatsApp 0744492050 sau Messenger.😊