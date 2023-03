Muzeele de la sat, vizitate de copii cu ajutorul ochelarilor virtuali. Bună Dimineața la Radio Iași

Muzeele de la sat, vizitate de copiii de la sate prin lentila ochelarilor virtuali (VR), un proiect marca De la Sate.

Ionuț Teoderascu, coordonator proiect, în matinalul Radio România Iași:

Mesajul organizatorilor:

Am dat startul unui nou proiect. Mergem la școli De la sat și, cu ajutorul ochelarilor de realitate virtuală (VR), le arătăm copiilor Muzee de la sat. Am început cu elevii de la Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” din Țibănești, Iași, iar entuziasmul și interesul copiilor ne-au demonstrat că e un proiect tare fain. Au explorat în mod interactiv Muzeul Zoologic „Constantin Romanescu” din sat Dreptu, Neamț, un loc cu animale și cu „obiecte cum se făceau pe vremuri” (cum au spus cei mici). A fost fascinant, energic! În următoarele luni vom merge la alte școli din zona Moldovei. Un proiect co-finanțat de AFCN. Avem și un partener fain — Teach for Romania