Lansare de carte la Bârlad, „12 Umbre, îndrăgostit de eclipse” de Cătălin Beldea

Vaslui: Lansare de carte „12 Umbre, îndrăgostit de eclipse”, Cătălin Beldea, editor revista „Stiinţa şi Tehnică”.

„Vânător” de eclipse, autorul Cătălin Beldea, invitat la matinalul de la Radio România Iaşi:

12 Umbre este o carte despre explorare, calatorii spre capatul lumii, dar si despre frumoasa stiinta a astronomiei. Autorul pleaca in aventurile sale cosmice inca din copilarie, de cand se juca „de-a v-ati ascunselea” in fata blocului, si ajunge pe sase continente, „fugarind” eclipsele totale de Soare. Vom calatori cu gandul, alaturi de Catalin Beldea, prin tundra siberiana, prin labirintul uman al Shanghaiului, vom zbura cu balonul in stratosfera de deasupra Australiei, pentru ca apoi sa aterizam in desertul din Atacama sau pe un atol de corali din Pacificul de Sud. Zburam deasupra norilor si deasupra Africii, dar si dincolo de Cercul Polar de Nord, in cautarea umbrei Lunii. Vedem cum Soarele rasare de doua ori in aceeasi zi din cele doua Americi si admiram un album fotografic cu adevarat exceptional de la cele 12 expeditii spre cate un punct fictiv. Care e cea mai frumoasa eclipsa si cea mai interesanta dintre cele 12 expeditii? Raspunsul autorului va fi intotdeauna acelasi: Urmatoarea!