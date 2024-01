Gerul persistă! Ce se întâmplă cu oamenii străzii? Luminița Munteanu, director la Direcția de Asistență Socială Iași, ne-a adus detaliile în matinal

Gerul persistă! Ce se întâmplă cu oamenii străzii?

Întrucât temperaturile vor fi extrem de scăzute, Direcția de Asistență Socială asigură spațiile necesare de cazare pentru persoanele fără adăpost sau cele afectate de fenomenele meteorologice.

Primăria Municipiului Iași face apel la ieșeni ca, dacă observă persoane fără adăpost în spații deschise în această perioadă cu temperaturi negative, să apeleze numărul unic de urgențe 112 sau Dispeceratul Poliţiei Locale.

Persoanele astfel identificate vor fi conduse la spital sau la Centrul de Urgență C. A. Rosetti pentru a primi ajutorul necesar. Centrul de Urgență C. A. Rosetti are o capacitate de 91 de locuri. În prezent, dintre acestea sunt ocupate 87 de locuri. 46 de persoane fără adăpost au fost aduse la Centru în cursul zilei de ieri, 8 ianuarie. În situația în care aceste locuri sunt ocupate, Direcția de Asistență Socială poate adăposti beneficiari, în regim de urgență, în spațiul special amenajat la Baia Publică, care are o capacitate de încă 40 de locuri și care este administrat în colaborare cu Poliția Locală, Fundația Emmaus și Ambulanța.Life.

Luminița Munteanu, director la Direcția de Asistență Socială Iași, ne-a adus detaliile în matinal

(Radio Iași/ Adina Șuhan/ FOTO ISU BT)