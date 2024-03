Eveniment caritabil de dans, „Dance for Trisomy”. Bună Dimineața la Radio Iași

Este luna martie, luna internațională a trisomiilor, ocazie cu care Asociația Cetățenilor Implicați în Comunitate organizează în data de 17 martie 2024, între orele 16.00-20.30, la Palas, zona Atrium, a IV-a ediție a evenimentului caritabil de dans, „Dance for Trisomy”.

Fondator și director de proiecte la Asociația Cetățenilor Implicați în Comunitate din Iași, Anca Ciliac cu detalii în matinalul de la Radio România Iași:

Evenimentul caritabil își propune adunarea de fonduri pentru proiectul „Țesem visuri, croim abilități”, prin care ACIC Iași va organiza ateliere de meștesuguri și artizanat, menite să ofere abilități practice care să le permită intrarea pe piața muncii, tinerilor cu sindrom Down și autism beneficiari ai ACIC Iași.

În același timp, evenimentul își propune conștientizarea populației referitor la trisomii în general și a sindromului Down în special, la problematica persoanelor cu sindrom Down, la necesitatea găsirii de soluții pentru incluziunea reală a acestor persoane în sistemul de învățământ de masă, pe piața muncii etc.

Trisomiile sunt bolile genetice determinate de triplarea parțială sau totală a unui anumit cromozom, trisomia 13/sindrom Patau-celebrata în toată lumea pe 13 martie, trisomia 18/sindrom Edwards- celebrată în toată lumea pe 18 martie, trisomia 21/sindrom Down, celebrată în toată lumea pe 21 martie.

Mai multe scoli și trupe de dans din oraș, își dau mâna ca de fiecare dată și dovedesc din nou, ca pasiunea pentru dans înseamnă unitate, solidaritate, iubire și armonie.

Mulțumim tuturor dansatorilor mari și mici care ni se alătură în acest demers, instructorilor/antrenorilor/coregrafilor și vă așteptăm în număr cât mai mare alături de noi!