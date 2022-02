Documentarul #newTogether ajunge la Iaşi. Bună Dimineaţa la Radio Iaşi (14.02.2022)

Documentarul #newTogether – în timpul primei perioade de carantină instituite după declararea pandemiei de COVID-19 în Europa, Forumul Cultural Austriac București a invitat 60 de artiști din Austria și România să reflecteze la propriul lor viitor artistic, precum și la modul în care arta lor și comunitățile noastre se pot transforma în timpul și după finalul crizei sanitare.

Acest experiment video stă la baza documentarului realizat de bine-cunoscuta si apreciata regizoare româncă de teatru și de film, Carmen Lidia Vidu.

Documentarul #newTogether este un adevărat dicționar al ideilor și stărilor din perioada pandemiei și, totodată, un proiect inedit în peisajul cinematografic local. El a fost inițiat și realizat, cu titlu de pionierat în domeniul institutelor culturale, ca un produs propriu al Forumului Cultural Austriac, în cadrul unui amplu proiect de dialog cultural între Austria și România. După proiecțiile de la Iași, filmul va călători la New York, unde va fi prezentat în cadrul prestigiosului Segal Center Film Festival on Theater and Performance.

Andrei Popov, director adjunct, purtător de cuvânt, – Forumul Cultural Austriac ne-a povestit mai multe în matinalul de la Radio România Iaşi:

Producător: Horia Daraban

FOTO: Facebook

#𝗻𝗲𝘄𝗧𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿 – 𝗴𝗮̂𝗻𝗱𝘂𝗿𝗶 𝗱𝗲𝘀𝗽𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗻𝗼𝘂 𝗜̂𝗺𝗽𝗿𝗲𝘂𝗻𝗮̆ / 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗮 𝗻𝗲𝘄 𝗧𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿

𝙁𝙞𝙡𝙢 𝙙𝙤𝙘𝙪𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙧 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙪𝙨 𝙙𝙚 𝙁𝙤𝙧𝙪𝙢𝙪𝙡 𝘾𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙧𝙞𝙖𝙘 𝘽𝙪𝙘𝙪𝙧𝙚𝙨̧𝙩𝙞

Ce este acum, știm; dar ce vom face după? În timpul perioadei de carantină (lockdown) instituite după declararea pandemiei de COVID-19 în Europa, Forumul Cultural Austriac București a invitat 60 de artiști din Austria şi România să reflecteze la propriul lor viitor artistic, precum și la modul în care arta lor și comunitățile noastre se pot transforma în timpul şi după finalul crizei sanitare. Intervenţiile video pe care le-au trimis au fost postate pe paginile FCA București şi Radio România Cultural de pe rețelele de socializare. Foarte repede, au atras atenția a zeci de mii de oameni din ambele țări.

Având în vedere acest succes, echipa FCA București a decis să încredințeze binecunoscutei şi apreciatei regizoare românce de teatru şi de film, Carmen Lidia Vidu, producția unui documentar de amploare, plecând de la materialele video ale artiștilor participanţi.

Documentarul #newTogether este un adevărat dicţionar al ideilor şi stărilor din perioada pandemiei şi, totodată, un proiect inedit în peisajul cinematografic local. El a fost iniţiat şi produs, cu titlu de pionierat, de un institut cultural (străin), actor al diplomaţiei culturale, şi nu de o companie de producţie de film.

𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗽𝘁 – 𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗞𝗹𝗼𝗶𝗯𝗲𝗿 / 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗶 𝗣𝗼𝗽𝗼𝘃

𝗥𝗲𝗴𝗶𝗮 – 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻-𝗟𝗶𝗱𝗶𝗮 𝗩𝗶𝗱𝘂

𝗘𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿/𝗔𝗻𝗶𝗺𝗮𝘁̧𝗶𝗲/𝗦𝘂𝗻𝗲𝘁 – 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗕𝗮𝗰𝗶𝘂

𝗨𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗶𝗲𝗰𝘁 𝘀𝘂𝘀𝘁̧𝗶𝗻𝘂𝘁 𝗱𝗲 𝗥𝗮𝗶𝗳𝗳𝗲𝗶𝘀𝗲𝗻 𝗕𝗮𝗻𝗸 𝗥𝗼𝗺𝗮̂𝗻𝗶𝗮

Programul proiecțiilor în cadrul Classix Festival:

Luni, 14 februarie, orele 17:00 – proiecție specială în prezența invitaților: Dan Lungu (scriitor) și Andrei Popov (Director Adjunct Forumul Cultural Austriac)

Luni, 14 februarie, orele 19:00

Marți, 15 februarie, orele 19:00

Miercuri, 16 februarie, orele 19:00

Joi, 17 februarie, orele 19:00

Vineri, 18 februarie, orele 19:00

Sâmbătă, 19 februarie, orele 19:00

Intrarea la proiecții este liberă, bazată pe invitații gratuite în număr limitat care vor putea fi obținute pe platforma iabilet.ro: https://bit.ly/3ukiGAf