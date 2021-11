Cultivatorii de sfeclă de zahăr negociază prețuri mai mari pentru recolta 2022, aliniate exploziei prețurilor input-urilor agricole!

Vineri, 12 noiembrie 2021, vor avea loc primele discuții oficiale în cadrul negocierii contractului cadru 2022, dintre fermierii producători de sfeclă de zahăr și reprezentanții singurei unități procesatoare, din zona Moldovei, aflată la Roman, județul Neamț.

Sub imperativele scumpirilor spectaculoase ale input-urilor agricole (de exemplu, la îngrășăminte prețurile au crescut chiar și cu peste 300%), pentru viitoarea recoltă, Asociația Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr Roman, județul Neamț, prin Președintele său, ing. Ioan Puiu, solicită o creștere cu aproximativ 50% a prețului de bază al sfeclei predate fabricii procesatoare. ”În condițiile în care, de 2 -3 ani, prețul sfcelei de zahăr predate singurei unități procesatoare din zona Moldovei, care se află la Roman, județul Neamț, s-a menținut la 25-26 euro/tonă, acum toate calculele tehnice realizate de către membrii Asociației noastre arată faptul că prețul minim pentru recolta 2022 ar trebui să pornească de la 40 euro/tonă. Sub acest prag, cultura ar fi ineficientă și vom fi nevoiți să reducem suprafețele. Noi suntem optimiști, deoarece până acum am avut o colaborare bună cu fabrica. În zona Moldovei, se realizează aproximativ 60% din producția de sfeclă de zahăr din România”, preciza Ioan Puiu.

Care ar putea fi viitorul culturii de sfeclă de zahăr din zona Moldovei și ce influențe vor exista asupra prețului zahărului și asupra cheltuielilor pe care le vor avea consumatorii români de zahăr?

Răspunsurile ne sunt oferite de către interlocutorul nostru, Președintele Asociației Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr Roman, județul Neamț, ing. Ioan Puiu.

Redactor,

Petronela Cotea Mihai