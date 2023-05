Campanie de strângere de fonduri pentru cei 100 de bursieri Pro Vita Iași. Bună Dimineața la Radio Iași

Campanie de strângere de fonduri pentru cei 100 de bursieri Pro Vita Iași.

Otilia Palade, director proiecte în cadrul Pro Vita Iași a venit cu doi bursieri, doi beneficiari ai acestui proiect, burse de merit acordate de Arhiepiscopia Iașilor:

– Beatrice Iepan, studentă la Asistență Socială

– Emanuel Platon, student la Arhitectură

Amândoi beneficiarii au niște povești de viață teribile. Emanuel facea vreo 200 km săptămânal ca sa facă pregatire pt a intra la Arhitectură. A fost susținut si a reușit.

Iar Beatrice e o pictoriță extrem de talentată. Însă pt că a înțeles ce mult contează să susții pe alții, a dat la Asistență Socială. Totodată, ea are o dramă in familie: o surioara are sindrom Down si damilia e afectată de izolarea cu care se confruntă micuța din acest pct de vedere. Iar Beatrice învață ca sa elimine acest neajuns din societate.

Copii buni…. în direct la matinalul de la Radio România Iași:

Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor a lansat luni, 15 mai 2023, campania de strângere de fonduri pentru bursierii înscriși în Programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii „Sf. Stelian”.

Evenimentul a avut loc în Sala Vivaldi din cadrul Palas Mall Iași, fiind o premieră, întrucât a reunit atât bursierii, cât și „ambasadorii” campaniei din acest an. Invitații au avut ocazia să îi descopere pe bursierii Pro Vita, să le admire momentele artistice, dar și lucrările din cadrul expoziției amenajate cu ocazia lansării campaniei.

Bursierii Pro Vita sunt 100 de copii și tineri din județele Iași, Botoșani și Neamț, care provin din familii numeroase cu peste 7 copii și au rezultate foarte bune la învățătură. Sunt talentați în diverse domenii, de la muzică și pictură, până la arhitectură și design, fiind olimpici și implicați activ în proiecte extrașcolare. Sunt 100 de copii și tineri care visează să devină medici, arhitecți, polițiști, artiști, avocați, meteorologi, profesori, asistenți sociali, pianiști, jandarmi, ghizi turistici, ingineri, designeri etc.

Din 2016, Pro Vita Iași îi susține cu o bursă lunară de studiu în valoare de 200 de lei. Însă nu le oferă doar acest sprijin, ci și daruri în zilele de naștere, organizează ateliere de dezvoltare personală, spirituală și vocațională, workshopuri și școli de vară, oferă consiliere educațională

și susținere suplimentară pentru cursuri și meditații.

Campania de strângere de fonduri pentru bursieri se va desfășura în perioada 15 mai- 15 iunie 2023 și vine cu noutăți în acest an. Pro Vita anunță mărirea bursei de studiu de la 200 de lei la 300 de lei, începând cu anul școlar 2023-2024. Zece personalități ale comunității ieșene din diverse domenii au devenit „ambasadori” ai campaniei. De asemenea, poveștile bursierilor vor putea fi cunoscute, în cadrul unor expoziții foto în trei locații importante: Palas Mall Iași (Zona Cărturești), Ateneul Național din Iași și Opera Națională din Iași.

Ambasadorii campaniei din acest an sunt Pr. Constantin Sturzu, Purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Andrei Apreotesei, managerul Ateneului Național Iași, Cristina Gheorghe, Director al Fundației „Varlaam Mitropolitul”, Andrei Fermeșanu, managerul Operei Naționale Române din Iași, Prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, UAIC Iași, Daniel Gorbănescu, fondator „La Conac”, Andreea Boboc, actriță la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, Elena Manolache, Director de Marketing & PR în industria auto, Cosmin Grosariu, aviator și Anca Gîlcă, trainer.

Interviurile realizate în parteneriat cu Doxologia Media vor putea fi urmărite în perioada 15 mai-15 iunie pe paginile Pro Vita Iași.

Donațiile se pot face pe www.provitaiasi.ro/doneaza sau la sediul Pro Vita Iași din Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr.14, et. 3. Contact: Florentina Tănase, 0 748 979 813