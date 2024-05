Ai întrebări legate de menopauză? Invitat în Matinal, profesor universitar doctor Mihaela Grigore

Ai întrebări legate de menopauză? Ne vedem duminica aceasta, 19 mai, la Hotel Unirea, cu nutriționistul Mihaela Bilic și psihoterapeutul Andreea Muraru

Time to pause! Menopauza – un eveniment cu invitate speciale de la care poti afla raspunsuri la întrebările care te frământă.

Profesorul universitar doctor Mihaela Grigore, medic ginecolog, ne-a adus invitația în matinal

Mesajul doamnei doctor:

Câteva adevăruri despre menopauză:

��Este un proces natural: Nu este o boală, ci o etapă normală a vieții.

��Nu vine peste noapte: Poate dura câțiva ani pentru a se manifesta complet.

��Simptomele pot varia: Fiecare femeie o experimentează diferit. Unele pot avea bufeuri, transpirații nocturne, insomnie, schimbări de dispoziție, etc., în timp ce altele pot avea puține sau chiar deloc simptome.

��Nu ești singură: Milioane de femei trec prin asta în fiecare an.

��Există ajutor: Există o mulțime de opțiuni de tratament disponibile pentru a gestiona simptomele.

��Sfaturi pentru a trece cu bine prin menopauză:

��Vorbește cu medicul tău: te poate ajuta să înțelegi ce se întâmplă cu corpul tău și să găsești cele mai bune soluții pentru tine.

������Informează-te: Vino la evenimentul ��@Time to pause: Menopauza

Redefinim perspectivele, pe 19 mai – Nu rata un eveniment valoros – un dialog firesc despre menopauză, alături de specialiști excelenți cu multă experiență, cu care aveți posibilitatea de a interacționa: Mihaela Bilic si Andreea Muraru vor fi alături de mine pentru a acoperi aspecte medicale, nutriționale și psihologice.

��Ai grijă de tine: Mănâncă sănătos, fă mișcare regulată, dormi suficient și gestionează stresul.

��Fii blândă cu tine: Menopauza poate fi o perioadă dificilă, dar nu te judeca prea aspru. Ai grijă de tine și celebrează fiecare etapă a vieții.

Ne vedem duminica 19 mai la eveniment!