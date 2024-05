Actrița ieșeancă Elena Lozonschi face carieră în America. Bună Dimineața la Radio Iași

Actrița ieșeancă Elena Lozonschi face carieră în America. Cum a răzbit peste ocean, am aflat chiar de la Elena, în matinalul de la Radio România Iași.

Elena Lozonschi și-a început călătoria artistică în orașul natal, Iași, dar dorința sa arzătoare de a-și urma pasiunea pentru actorie a determinat-o să se mute la New York. De mică, a visat să trăiască în metropola americană, un loc pe care l-a perceput mereu ca fiind plin de posibilități și energie creativă. Mutarea la New York i-a oferit acces la resurse, inspirație și provocări necesare pentru a-și perfecționa abilitățile și a se conecta cu industria artistică globală.

Scena teatrală din New York este marcată de diversitate și posibilități nelimitate, unde orice este posibil. Este un oraș al conexiunilor și al networking-ului, esențial pentru succesul ca actor într-un mediu atât de competitiv. Elena, subliniază importanța de a construi și menține un cadru relational, de dezvolta o marcă personală pentru a-ți gestiona cariera și de a căuta oportunități pt a-ți atinge obiectivele profesionale. Ea recomandă tinerilor actori români care doresc să urmeze o carieră internațională să aibă ținte bine definite, să se înarmeze cu răbdare și să lase ego-ul deoparte. Networking-ul este vital în această carieră, iar relațiile construite cu oamenii din industrie pot face diferența.

Una dintre cele mai mari provocări pentru ea a fost să își păstreze echilibrul într-un oraș cu un ritm extrem de rapid. New York-ul te obligă să fii mereu în mișcare și să cauți constant următoarea oportunitate. Competiția acerbă și cerințele mari creează o presiune constantă. Elena s-a integrat perfect în comunitatea artistică din New York, știind de la bun început ce vrea și căutând mereu posibilități pentru a-și îndeplini scopurile. De la colegii americani a învățat să se relaxeze și să nu ia totul atât de în serios, adoptând o atitudine mai jucăușă și deschisă către noi oportunități.

Călătoria artistică a Elenei a fost marcată de câteva roluri și proiecte esențiale. A colaborat cu dramaturgul și autoarea de origine română Cătălina Florescu la piesele „Verde Crud” și „Cățelul sinucigaș și Laika”. Printre alte proiecte notabile ale sale se numără „A Sketch of New York” și colaborările cu teatrul radiofonic Living Radio pentru piesele „5 Beats per Minute and Thirty Five Degrees Fahrenheit” și „Inn-ception”. De

asemenea, Elena a fost invitată să colaboreze cu grupul Stellaaa în cadrul festivalului de mimă, pantomimă, mișcare scenică și clovn, PhysFest, produs de celebrul actor și mim Bill Bowers.

Printre realizările sale remarcabile se numără și interpretarea rolului, Liubov Andreevna, într-o producție multilingvă a piesei „Livezii cu Vișini” de Anton Cehov. Această producție, jucată în opt limbi simultan, cu supratitrare în limba engleză, a avut un succes răsunător, având toate locurile sold-out. Alături de Elena, s-a evidențiat Joe Staton, cu o performanță fabuloasă în rolul lui Simeonov Pișcik. “În timp ce Elena a explorat adâncurile emoționale ale Liubovei, Joe s-a ocupat de aspectele comice și joviale ale lui Pișcik. Această dualitate a creeat un echilibru interesant în piesă, reflectând atât latura tragică, cât și cea comică a vieții”, a remarcat regizorul Frank Pagliaro.

Un spectacol cu un loc special in sufletul ei este piesa de teatru „Girls & Boys” scrisǎ de dramaturgul britanic, Dennis Kelly – o producție solo fǎcutǎ în colaborare cu talentatul actor danez Hraban Luyat, cunoscut pentru proiecte precum „5 Minutes To,” „The Break-Up Autopsy,” și „A Slice of Eel Pie,” precum și pentru interpretarea sa remarcabilă a personajului Kulygin în „Moscow, Moscow, Moscow, Moscow, Moscow, Moscow”, adaptare scrisǎ de Halley Feiffer, bazată pe opera „Trei surori” a lui Anton Cehov.

Printre următoarele proiecte ale Elenei Lozonschi se numără câteva producții de Shakespeare: „Comedia Erorilor” în rolul Adrianei, o reinterpretare a capodoperei „Macbeth” unde Elena v-a juca ambele personaje principale, precum și o producție inedită a piesei „Visul unei nopți de vară”.

Elena și-a perfecționat abilitățile de actorie studiind la New York Film Academy și Academia Stella Adler. A lucrat cu o multitudine de tehnici și abordări ale textului, dar consideră că una dintre cele mai importante lecții a fost să își asculte intuiția și să rămână deschisă la noi nuanțe și perspective.

Elena vede următorii ani ca pe o perioadă de aplicare a cunoștințelor și abilităților acumulate,intenționează să exploreze industria filmului și să colaboreze cu artiști internaționali, și continuǎ să se dezvolte atât ca artistă, cât și ca persoană.