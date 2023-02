Omul care aduce vestea: 100 de ani de la nașterea lui Franco Zeffirelli – eveniment la Ateneul Național Iași:

Andrei Giurgia, în direct, în matinalul Radio România Iași:

Ateneul Național din Iași și Cinematograful Ateneu organizează pe 12 februarie 2023, începând cu ora 13.00, evenimentul „Franco Zeffirelli 100”, odată cu aniversarea a 100 de ani de la nașterea regizorului italian. Spectatorii se pot bucura de proiecția unuia dintre cele mai cunoscute spectacole sub regia lui Franco Zeffirelli – La Bohème, proiecții de film, o expoziție de fotografie și discuții și dezbateri cu personalități marcante.

Tot în aceeași zi va avea loc vernisajul expoziției de fotografie dedicată lui Franco Zeffirelli, care va putea fi vizitată în perioada 12 februarie-12 martie 2023 în Galeria Veche a Ateneului.

Invitați la eveniment vor fi E.S. Alfredo Maria Durante Mangoni (ambasadorul Italiei în România), Irina-Margareta Nistor (critic de film) și Andrei Boncea, producător cu care Franco Zeffirelli a lucrat pentru filmul „Callas Forever”, filmat în România în anul 2002.

Irina-Margareta Nistor, critic de film: „Ce duminică fabuloasă dedicată la Cinema Ateneu din Iași neîntrecutului Franco Zeffirelli, la centenar, cu un spectacol de operă pe celuloid, dar și cu o peliculă despre marea lui pasiune: „Callas Forever”, filmat în România, dar și „La ceai cu Mussolini” și cu trei actrițe înnobilate de Regina Elisabeta a-II-a a Marii Britanii și, ca bonus absolut, un documentar, pentru a-l cunoaște mai bine pe cel care ne însoțește în fiecare an de Paște cu „Iisus din Nazareth”.

Despre Franco Zeffirelli

Franco Zeffirelli a fost regizor, scenarist, producător și actor italian, născut în 1923, în Florența, Italia. Este supranumit „titanul cinematografiei europene”.

A produs piese clasice pentru cele mai renumite teatre de operă din lume, precum La Scala din Milano, până la Metropolitan Opera din New York și și-a adus contribuția pentru scenele din Londra și Italia. Cele mai cunoscute spectacole sunt „La Traviata”, „Lucia di Lammermoor”, „La Boheme”, „Tosca”, „Turandot”, „Don Giovanni”, „Falstaff” şi „Carmen”. A lucrat cu nume mari ale operei, printre care Luciano Pavarotti, Placido Domingo și Maria Callas, dar și cu vedete de la Hollywood, inclusiv Elizabeth Taylor, Richard Burton, Mel Gibson, Cher și Judi Dench.

În cinematografie este amintit pentru adaptarea „Romeo şi Julieta” din 1968, pentru care a primit două nominalizări la Oscar, dar şi pentru filmul biografic despre Sfântul Francisc din Assisi, „Brother Sun, Sister Moon” din 1972, miniseria de televiziune „Jesus of Nazareth” (1977) și filmele „Callas Forever” ori „La ceai cu Mussolini”.

A fost nominalizat la Premiile Oscar, Premiile Globul de Aur, Premiile Bafta și Premiile Cannes și recompensat cu Premiul special pentru contribuția sa în lumea filmului (1999), la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary.

Intrarea este liberă, pe bază de rezervare pe https://cinemaiasi.ro/franco-zeffirelli-100/ sau la casieria Ateneului.

Programul zilei de duminică, 12 februarie 2023:

13.00 – Vernisajul expoziției „Franco Zeffirelli 100” | Galeria Veche a Ateneului

13.00 – La Bohème – de Giacomo Puccini – (regia Franco Zeffirelli) – spectacol de operă (2008), The Metropolitan Opera

16.00 – Callas Forever – (regia Franco Zeffirelli) – AG

19.00 – Tea with Mussolini – La ceai cu Mussolini – (regia Franco Zeffirelli) – AP 12

21.00 – From Fighting Fascism to Directing Opera and Film – film documentar despre viața și opera lui Franco Zeffirelli – AG