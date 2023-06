ANA, de Em Sava – în emisiunea Dialog intercultural din 16 iunie 2023, de pe undele Radio Iași, h. 20 și 30 de minute, cu Dumitru Șerban

În emisiunea de astăzi, relatăm de la Târgul de carte Gaudeamus Radio România, eveniment desfășurat, în București, 7 – 11 decembrie 2022, în Pavilionul B2 al Complexului Expozițional Romexpo.

În una din zile, am făcut popas la standul Editurii SIONO și atât despre editură, despre zestrea cărturărească publicată, cât și despre o interesantă carte am stat de vorbă cu Oana Stroe, responsabil de marketingul editurii pe care am amintit-o, iar, mai apoi, am invitat la dialog pe Em Sava, scriitor, cea care, chiar în acele momente lansase romanul: ANA.

O altă voce pe care o difuzăm, astăzi, este a doamnei Issabela Cotelin, scriitor, despre romanul ANA, voce pe care am înregistrat-o la cea de-a XVI-a ediția a Salonului Internațional de Carte Bookfest, manifestare desfășurată în perioada 24-28 mai 2023, la Complexul Expozițional Romexpo din București, același pavilion – B2.

Nu ne rămâne decât să începem dialogul cu Oana Stroe, responsabil marketing al Editurii SIONO, aflând amănunte concrete despre editură, dar și despre romanul ANA, de Em. Sava.

În următoarele minute, stăm de vorbă cu Em Sava, cea care, la Târgul de Carte Gaudeamus 2022, 7 – 11 decembrie, București, ne-a pus în fața ochilor două cărți, foarte interesante – ANA și Promisiuni pe o frunză de arțar, iar titlul acesteia din urmă, mai exact explicația acestuia, o veți înțelege, urmărind următorul dialog.

Invitata noastră este absolventă a Facultății de Litere a Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca; Ela Mihu e numele domniei sale… alias Em Sava. A predat limba și literatura română la un liceu clujean până în anul 2001, atunci când a plecat peste fruntarii, mai exact în Canada. Ca publicist este colaborator la reviste și ziare atât din țară, cât și din străinătate.

Em Sava a debutat în calitate de coautor cu romanul Pași, în anul 2018, pentru ca în 2020 să ne surprindă cu bestsellerul Ana, retipărit un an mai târziu ca ediție aniversară. Au urmat: cartea de versuri Fluturi și alte frunze, volumul de proză scurtă Orizuru și cartea pentru copii Aventurile lui Andrei. În 2022 a publicat romanul Promisiuni pe o frunză de arțar.

Înălțător este romanul ANA, cu o poveste aparte, o poveste, după cum ne spune profesorul Hadrian Arion – în care: „Viața se ivește istovitor din chinurile fizice ale femeii și tot așa merge mai departe. Maria reprezintă trecutul care împovărează femeia, Ana este prezentul care dovedește tăria și dorința de emancipare a acesteia, în vreme ce Zamfira e viitorul dătător de speranță, tocmai prin ideea de continuitate care le leagă pe cele trei femei”.

În următoarele minute, despre romanul Ana, de Em Sava, ne vorbește doamna Issabela Cotelin, înregistrare de la cea de-a XVI-a ediția a Salonului Internațional de Carte Bookfest, sărbătoare a cărții care s-a desfășurat în perioada 24-28 mai 2023, la Complexul Expozițional Romexpo din București, în pavilionul B2.

Aflăm amănunte despre firul narațiunii, despre personajele țesute în pânza de altădată a străbunilor noștri, personaje cu trăiri adânci, cu bucurii și tristeți, cu lumini și umbre, așa cum a fost Transilvania, o lume aproape să apună, dar veți înețelege în surpriza de la final, poate, mai adânc din țesătura cărții.

Acum, aflăm câteva explicații tehnice și numai, despre romanul Ana, de la Isabela Cotelin, scriitor.

Romanul Ana e – în central atenției – și în ultimul material audio. Reamintim: de Em Sava, un om cu suflet mare, care a așternut pagini memorabile pentru zestrea neamului nostru și bine ar fi să facem toți, cât putem, câte un roman al vieții; romanul a văzut lumina tiparului la Editura SIONO… și, acum, surpriza: din roman ne citește actrița Nathalie Luca, mai exact din capitolul al treilea; montaj și interpretare muzicală: Dan Voicu; muzica: Cine iubește și lasă.

