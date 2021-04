Dialog intercultural cu Lucian Merișca – Peisaj sonor. Jurnal multicultural în India. Audio-clipuri de călătorie (vineri, 23 aprilie 2021, ora 20.30)

Așa ar putea fi un lung titlu al ediției din seara aceasta a emisiunii “Dialog intercultural / Mașina visului” – realizată de Lucian Merisca și difuzată on air și online de către Radio România Iași, între 20.30 – 21.00

Cămin al civilizației Văii Indului, centru a importante drumuri comerciale și vaste imperii, India a jucat un rol major în istoria umanității. Religii precum Hinduismul, Sikhismul, Budismul și Jainismul își au originea în India, în timp ce Islamul și Creștinismul se bucură de o bogată tradiție aici. Colonizată ca parte a Imperiului Britanic în secolul nouăsprezece, India și-a câștigat independența în 1947 ca națiune unificată după un efort susținut depus în această direcție. Atât populația țării, cât și flora și fauna, aspectul geografic și sistemul climatic sunt printre cele mai diversificate din întreaga lume.

Recensământul oficial din India nu recunoaște comunități etnice sau grupări rasiale, dar cataloghează castele și triburile. În plus, se știe că în India trăiesc nu mai puțin de 700.000 de americani și până la un million de anglo-indieni.

Populația actuală a subcontinentului este formată din 2 mari grupe: în sud populații Dravidiene, iar în nord Indo-Europene (care au venit aici acum 3500 de ani).

Trebuie spus că aici se vorbesc 447 de limbi. Limbile predominante în India sunt cele de origine indo-ariană (Hindi-Urdu, Bengali, Punjabi, Marathi, Gujarati, Rajasthani, Bhojpuri, Odia, Maithili, Sindhi, Nepali, Assamese și Chhattisgarhi. Limbile dravidiene (vorbite de aproximativ 24% din populație) sunt Telugu, Tamil, Kannada și Malayalam. Celelalte provin din familiile limbilor austroasiatice și sino-tibetane. India nu are însă o limbă națională. Hindi are cel mai mare număr vorbitori, ca urmare este limba oficială a guvernului. Engleza este folosită în domeniile businessului, ale administrației și are statutul de limbă oficială auxiliară, având un rol important în ceea ce privește educația, mai ales în cadrul studiilor superioare. Fiecare stat și regiune are una sau mai multe limbi oficiale.

În ceea ce privește religia, recensământul din anul 2011 a arătat că în India, religia cu cel mai mare număr de adepți este hinduismul (79,80% din populație), urmată de islam (14,23%). Restul religiilor erau reprezentate de un procent mic din locuitorii statului: creștinism (2,30%), sikhism (1,72%), budism (0,70%), jainism (0,36%) și alte religii (0,9%). India are cea mai mare populație din lume de adepți ai Hindu, Sikh, Jain, Zoroastrian și Bahá’í. Este a treia în ceea ce privește populația musulmană, în același timp fiind cea mai mare țară non-musulmană cu un număr atât de mare de adepți ai acestei religii.

…Peisaj urban, peisaj natural, peisaj uman… peisaj sonor!…

Vom pune astăzi în undă un jurnal audio, despre o călătorie multiculturală în India, un jurnal format din audio-clipuri, realizate la puțin timp după încheierea ei și, de asemenea, la momentul diferitelor opriri sub soarele necruțător… O lungă călătorie de neuitat la Jaipur – Rajastan, Mathura și Taj Mahal – Uttar Pradesh.

Vom începe cu Delhi, New Delhi – o capitală cât o țară!… Lângă Agra, suntem invitați să pășim în, probabil, cea mai celebră construcție a Asiei – Taj Mahal! Urmează Fort Amer – o ascensiune cu elefanți pe culmile uscate ale Munților Aravali. Apoi, în oraș, o lume pestriță, oameni mulți, dormind pe trotuare, ziua sau noaptea…

O lume imensă și nouă, pentru ochii și urechile noastre, un peisaj uman cât se poate de colorat!…

…În final, ghidul ne invită la Jantar Mantar, Jaipur – un vechi observator astronomic construit de Maharajahul din Rajasthan. Cadranul solar, având o înălțime de 27 de m, cel mai mare din lume, permite și acum stabilirea orei cu o precizie de o jumătate de secundă… Din anul, 2010, complexul, este pe lista Patrimoniului mondial, al UNESCO.