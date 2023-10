Casa Fantasy, marcă a FILIT, la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”.

Ziua I, întâlnire cu Doina Roman: literatura Fantasy, „fiică a literaturii pure”.

În ziua de miercuri, 18 octombrie a.c, începând cu ora 16, în incinta Filialei „Ion Creangă” (Casa de Cultură a Sindicatelor) a Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași, s-a desfășurat prima întâlnire cu publicul a scriitorilor de Fantasy, activitate culturală din programul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere, proiect aflat la a XI-a ediție. Festivalul a strâns, la Iași, în perioada 18-22 octombrie 2023, profesioniști din domeniul cărții atât din ţară, cât şi din străinătate.

Protagonista primei zile a Casei Fantasy a fost Doina Roman, un nume consacrat în Fantasy-ul românesc al ultimilor ani.

La eveniment au fost prezenți dascăli și elevi de la Colegiul Național Pedagogic ,,Vasile Lupu”, Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, respectiv Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Iași.

Doina Roman s-a născut în Ploiești și a absolvit Business Administration la Open University Business School, UK și a lucrat pentru Agenția Internațională de Presă REUTERS. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

A debutat în anul 2014 cu romanul Pragul, roman care a văzut lumina tiparului la Editura Tracus Arte din capitală. Mai apoi, la aceeași editură publică: Pragul 2 – Umbra martor și Pragul 3 – Ultimul trimis Oserp. În anul 2017 a publicat la Editura Paralela 45 romanul − Prea mulți zei pentru un deșert. Doi ani mai târziu, romanul Pragul este tradus în limba engleză (The Threshold) și a fost publicat în Noua Zeelandă de Editura Eunoia Publishing Ltd. Doina Roman, pe scurt, ne-a oferit câteva explicații despre ce reprezintă literatura fantasy.

Ziua a II-a, întâlnire cu scriitor Mircea Țara – împletește arta cu publicitatea

Joi, 19 octombrie 2023, începând cu ora 16, în incinta Filialei „Ion Creangă” (Casa de Cultură a Sindicatelor) a Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași, s-a desfășurat a doua întâlnire cu publicul a scriitorilor de Fantasy, acțiune culturală din programul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere, proiect aflat la a XI-a ediție, finanțat de către Consiliul Județean Iași.

Invitat al celei de-a doua zile a fost Mircea Țara, născut la 10 ianuarie 1987 în Baia Mare, ținutul Maramureșului, absolvent al Facultății de Litere, secția română-engleză din cadrul Universității de Nord. Mircea M. Țara a tradus cartea Drumul înfometat, volum semnat de către Ben Okri, romancier și poet nigerian. Mircea Țara a finalizat, imediat după terminarea facultății, un masterat în marketing online în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

A debutat în literatura Fantasy cu − Inima dragonului, carte care a văzut lumina tiparului Crux Publishing, în anul 2017, primul volum dintr-o serie high-fantasy al cărui fir al narațiunii se desfășoară pe tărâmurile Nlithiei, teritorii încărcate de mister și magie.

Seria Baladele Nlithiei se completează, mai apoi − cu volumele: Căderea celor 7 turnuri (Crux Publishing, 2019) și Vrăjitoarea de foc (Crux Publishing, 2020). Astăzi, scriitorul Mircea M.

Țara este copywriter într-una dintre cele mai importante agenții de publicitate din țară: McCann Group România.

Ziua a III-a, întâlnire cu scriitor Anamaria Borlan  fermecată de cultura japoneză

Vineri, 20 octombrie 2023, începând cu ora 16, în incinta Filialei „Ion Creangă” (Casa de Cultură a Sindicatelor) a Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași, s-a desfășurat a treia întâlnire cu publicul a scriitorilor de Fantasy.

Invitată în cea de-a treia zi a fost scriitor Anamaria Borlan, organizator al festivalului AntareSFest din Brașov.

La manifestare au participat dascăli și elevi de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Liceul cu Program Sportiv, Liceul Tehnologic „Petru Poni”, respectiv Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”, unități de învățământ din târgul Iașilor.

Anamaria Borlan înființează, la Brașov, în anul 1981 − clubul Antares. A publicat mai multe volume din romanul „Aripile Albastre”, având titlul original: Aoi tenshi monogatari – Povestirile îngerului albastru, roman în două volume, zece cărți de volum, la editura Pavcon din București.

În anul 2019 publică romanul „Marșul fantomelor”, roman din seria RSA (România Sub Asediu), carte care vede lumina tiparului la aceeași editură. Anamaria Borlan are numeroase povestiri publicate în revistele de gen din România: Colecția Science Fiction, Colecția de povestiri science fiction și fantasy pentru Nevăzători, dar și în revistele „MetaGalaktika” și „Galaktika” din Ungaria. De asemenea, de-a lungul anilor, a mai publicat povestiri în antologiile: Antologia CSF și Ficțiuni Centenare.

Ziua a IV-a, întâlnire cu scriitor Monica Ramirez: „Realitatea bate ficțiunea”

Sâmbătă, 21 octombrie 2023, începând cu ora 16, în incinta Filialei „Ion Creangă” (Casa de Cultură a Sindicatelor) a Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași, s-a desfășurat a patra întâlnire cu publicul a scriitorilor de Fantasy, eveniment cultural din programului Festivalului Internațional de Literatură și Traducere. La eveniment au participat elevi și dascăli de la Şcoala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza” Iași, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi.

Festivalul strânge, la Iași, în perioada 18-22 octombrie 2023, profesioniști de pe exuberantul tărâm al literelor.

Invitată în cadrul celei de-a patra întâlniri a fost Monica Ramirez, născută la 6 iulie 1970, București, fiind o scriitoare de fantasy, spionaj și thriller.

A debutat în Statele Unite ale Americii, acolo unde a publicat inițial sub pseudonimul Monica Danețiu-Pană. Cea mai cunoscută operă a sa este seria Alina Marinescu, creație care care cuprinde șase volume: Asasin la feminin. O iubire imposibilă, interzisă, din alta lume − Cartea I (430 pagini); Identități secrete. Când te afunzi in întuneric, nu mai există cale de întoarcere −Cartea a II-a (376 pagini); Balanța puterii. Trăiește în umbre. Nu exiști. Ești doar o fantomă −Cartea a III-a (442 pagini); Bariere de fum. Realitatea lor se află de cealaltă parte a oglinzii − Cartea a IV-a (316 pagini); Abis. Ca să-ți aduci aminte cine ești, este nevoie să uiți cine ți s-a spus că ai fi − Cartea a V-a (328 pagini), respectiv Recviem pentru un asasin. În momentul în care ești convins că ai totul, vei rămâne fără absolut nimic. Din nou − Cartea a VI-a (456 pagini).

Cărțile Monicăi Ramirez combină teme de spionaj și thriller, uneori cu accente romance.

Pentru unele dintre ele, cadrul folosit a fost al unor perioade istorice trecute, precum domnia regelui Henric al II-lea (The Heiress Knight), perioada de glorie a piratului Jean Lafitte (Kit Black), sau Războiul Civil American (Seducția apei).

Ziua a V-a, întâlnire cu scriitor Teodora Matei – „Nu încetați să visați… și dacă doriți să visați frumos, să citiți”.

La 22 octombrie 2023, începând cu ora 14, în incinta Filialei „Ion Creangă”, Casa de Cultură a Sindicatelor, a Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași, s-a desfășurat a cincea întâlnire cu publicul a scriitorilor de Fantasy, manifestare culturală din programului Festivalului Internațional de Literatură și Traducere.

Proiectul se află la a XI-a ediție și este finanțat de către reprezentanții Consiliului Județean Iași.

La eveniment au participat elevi și dascăli de la Liceul Tehnologic „Petru Poni” din târgul Iașilor.Festivalul a adunat, la Iași, în perioada 18−22 octombrie 2023, profesioniști de pe exuberantul tărâm al literelor. Invitată în cadrul celei de-a cincea întâlniri a fost scriitor Teodora Matei. S-a născut la 9 iunie 1971, în Ploiești, iar din anul 1990 lucrează într-un institut de proiectări. Teodora Matei a debutat literar în anul 2012 (Stăpânul castelului, revista „Nautilus”) și, de atunci, a scris numeroase povestiri și cărți în genurile SFFH, crime și romance.De-a lungul anilor s-a remarcat prin volumele SFFH: Omul-fluture (2015, cu Lucian Dragoș Bogdan), Stăpânul castelului (2016), Cel-ce-simte (2016), Maya (2016, cu Lucian Dragoș Bogdan), Sindromul Charlotte (2017, cu Lucian Dragoș Bogdan), Aripile tatălui (2017), Un străin în Regatul Assert (2018, cu Lucian Dragoș Bogdan). A mai publicat volumele crime − În mintea comisarului (2017) și Lumânări vii (2018), respectiv volume romance: Tot timpul din lume (2017) și O noapte la castel (2018).

Textele Teodorei Matei au fost incluse în numeroase antologii și volume colective. Împreună cu Lucian Dragoș Bogdan, a realizat antologia Schițe de iubire, carte care a văzut lumina tiparului în anul 2018 (Editura Tritonic) și cuprinde zece povestiri semnate de: Dănuț Ungureanu − O iubire de pe strada noastră; Teodora Matei – Reflexie; Anamaria Ionescu – Haștag; Teodora Anghel − Drumul către necunoscut; Georgiana Sandu – Spânzurătoarea; Bogdan Hrib − Pe neve; Rebeca Cojocaru – Karina; Lucian-Dragoș Bogdan − Clar de lună; Mirela Oprea − Dragoste și sacrificiu; Daniel Timariu − Ziua în care mi-am amintit.

Moderator al celor cinci întâlniri cu scriitorii de literatură Fantasy a fost scriitor Dan Doboș, director al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași.

Înregistrările audio postate le difuzăm, în perioada următoare, în edițiile emisiunii – Dialog interucultural – emisiune difuzată în fiecare vineri, pe frecvențele – 1053 KHz/AM; 90,8; 94,5, respectiv 96,3 MHz/FM – emisiune din grila de programe a RADIO ROMÂNIA IAȘI.

Text, audio și foto: Dumitru ȘERBAN