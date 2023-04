(AUDIO) Eveniment ”de la inimă la inimă”, cu Prof.Univ.Dr.Emerit Cătălina Arsenescu Georgescu -12.04.2023

„Inima omului este făcută pentru un bine nemărginit.”

Alfons de Liguori

Miercuri, 12 aprilie 2023, ora 15.00, la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” Iași, are loc întâlnirea cu Prof. Univ. Dr. Emerit Cătălina Arsenescu Georgescu, în cadrul evenimentului „DE LA INIMĂ LA INIMĂ”.

Acest eveniment este parte integrantă a proiectului „Salonul cu amintiri”, inițiat în anul 2022 de Asociația „Universul Prieteniei” Iași, în parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în cadrul căruia au loc, lunar, întâlniri cu personalități ieșene, adevărate modele, care împărtășesc publicului din amintirile și experiențele adunate de-a lungul anilor.

”Activitatea de realizator de televiziune, la postul național TeleMoldova Plus, a doamnei Cătălina Arsenescu Georgescu este parțial cuprinsă în cele două volume de interviuri „De la inimă la inimă”, ce urmează să fie prezentate în cadrul evenimentului. În cadrul proiectului, urmărim să promovăm și tinere talente, astăzi invitând-o pe Denisa-Ștefania Cazaciuc, elevă la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași să susțină un scurt recital, acompaniată la pian de Maream Ehsan”, menționa Rodica Rodean, preşedinte-fondator al Asociaţiei „Universul Prieteniei” Iaşi.

Gazda manifestării este muzeograf Mihaela Tudose, de la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” Iași.

La Radio Iași, în emisiunea ”Sens unic”, astăzi, ascultătorii au putut audia câteva dintre mărturisirile de suflet ale doamnei Prof.Univ.Dr.Cătălina Arsenescu Georgescu. I s-a alăturat în emisiune inițiatoarea seriei de evenimente„Salonul cu amintiri”, Rodica Rodean, Președinte al Asociației ”Universul prieteniei” Iași.

Mai jos, redăm interviul integral, realizat de către redactorul Petronela Cotea Mihai.

💠💠💠

PROF. UNIV. DR. EMERIT CĂTĂLINA ARSENESCU GEORGESCU este născută la Iași, a urmat cursurile liceale la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași și a absolvit studiile universitare la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

Este Membru Titular al Academiei Române de Științe Medicale, profesor și coordonator de doctorat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

Este Cetățean de Onoare al Municipiului Iași.

În acest an, este președintele Clubului Rotary Iași.

Realizează emisiuni la televiziunea națională TeleMoldova Plus.

Deține competențe în ecografie generală, ecocardiografie, electrofiziologie și dispozitive implantabile, este specialist european în hipertensiune arterială.

Este membru în numeroase societăți naționale și internaționale (Societatea Română de Cardiologie, Board-ul Societății Române de Medicină Internă, Societatea Română de Hipertensiune, Societatea Internațională de Hipertensiune Arterială, Fellow of the European Society of Cardiology, European Heart Rhythm Society, Societatea Europeană de Hipertensiune, Societatea Europeană de Ecocardiografie).

Este autor sau coautor a numeroase cărți, capitole și articole indexate în baze de date naționale și internaționale, membru în proiecte de cercetare naționale și internaționale, coordonator de proiecte educaționale și de formare continuă.

A primit Meritul Sanitar în grad de Cavaler, acordat de Președintele României, Premiul pentru activitate științifică, 2008, conferit de Societatea Română de Medicină Internă, Premiul special pentru cea mai bună carte universitară a anului 2001, acordat de Colegiul Medicilor din România.

Prof. Univ. Dr. Emerit Cătălina Arsenescu Georgescu fost desemnată Medicul Anului 2008 la Gala Premiilor de Excelență.