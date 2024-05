AICitizens Focșani(Colegiul ”Al.I.Cuza”) – campioni mondiali la robotică, în Houston(S.U.A.) – invitați la ”Weekend cu prieteni”, cu Mihai Florin Pohoață – 18.05.2024.

Echipa de robotică AICitizens a Colegiului „Alexandru Ioan Cuza” din Focşani, a uimit România și întregul mapamond când a câştigat campionatul mondial de robotică First Tech Challenge, desfăşurat în perioada 17 – 20 aprilie, la Houston, în Statele Unite ale Americii.

Echipa AICitizens, coordonată de profesorii Tiberiu şi Mihaela Oprea este compusă din:

Petru Stoica – clasa a XI-a,

Rareş Costin Constantinescu – clasa a XI-a,

Rami Stănilă – clasa a VII-a,

Irina Curcă – clasa a VII-a,

Elisa Elena Baciu – clasa a VII-a,

Bianca Maria Gorgan – clasa a VII-a,

Tudor Deian Bernovici – clasa a VII-a,

Ştefania Găină – clasa a X-a,

Marius Bogdan Hanu – clasa a IX-a,

Raul Ştefan Buşilă – clasa a IX-a,

Cosmin Daniel Lupu – clasa a X-a,

Matei Sandu – clasa a X-a.

Mentori și coordonatori – Mihaela și Tiberiu Oprea.

Sursă: echipa AICitizens de la Colegiul „Alexandru Ioan Cuza” din Focşani.