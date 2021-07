21 septembrie ora 11 ştiri electorale

Premierul Ludovic Orban, a declarat, ieri, la Iaşi, că PNL va obţine majoritatea voturilor în toate judeţele din Moldova. El a adăugat că se vor observa schimbări importante şi în judeţele Vaslui şi Neamţ, considerate până în prezent, fiefuri PSD.

***

Preşedintele Partidului Mişcarea Populară Eugen Tomac a declarat la Focşani că recredibilizarea administraţiei publice este importantă.

El propune publicarea pe siteurile institutiilor a tuturor contractelor din bani publici. Eugen Tomac:

La întîlnirea cu electoratul din Focşani, Eugen Tomac a mai spus că PMP a dus în această perioadă o campanie din usă în uşă, mai transmite corespondentul RRA, Gabriel Sava.

***

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), filiala IASI isi propune sa militeze in perioada urmatoare pentru realizarea urmatoarelor obiective locale: construirea de parcări subterane, amenajarea de spatii verzi (deoarece orașul Iași este al doilea oraș din tara în ceea ce privește poluarea), amenajarea parcurilor de joaca pentru copii (cele existente sunt vechi și distruse), acordarea autorizației de construcție doar în baza criteriilor prevazute de lege (fără excepții).

De asemenea, Alianța pentru Unirea Românilor îşi mai propune achiziționarea de vehicule care sa servească transportului în comun, astfel încât timpul de așteptare în stații sa fie unul rezonabil.

Organizarea spectacolelor sau evenimentelor va avea loc în locuri corespunzătoare (nu in fata Palatului Culturii, pentru ca este ingreunata circulatia și pentru ca zgomotul puternic afecteaza clădirile).

***

Aseara, la Piatra Neamt, premierul Ludovic Orban a participat la actiunea organizata de liberalii nemteni prin care au fost prezentati candidatii la alegerile locale din 27 septembrie. La o ora tarzie, dupa un turneu in forta realizat de premier in judetul Neamt, liderii nemteni si-au prezentat programele electorale, iar presedintele PNL Ludovic Orban a garantat sprijinul pe care il vor avea primarii si presedintii de consiliul judetean e la Bucuresti, atat din punct de vedere politic, cat mai ales din partea guvernului pe care il conduce. Ludovic Orban a tinut sa precizeze ca meseria de primar se invata, iar la scoala de primari se invata prin exeple de buna practica. Chiar daca vremea a fost racoroasa, liberalii si simpatizantii au venit in numar destul de mare pe platoul Curtii Domnesti din municipiul Piatra Neamt.

***

Partidul Verde filiala judeţeană Suceava consideră că echipa verde, la alegerile locale din 27 septembrie 2020, reprezintă o soluţie sănătoasă pentru comunitate.

Într-un comunicat de presă, formaţiunea politică afirmă că în rândurile sale nu se numără hoţi, combinatori sau cadre medicale false.

Potrivit documentului, în Partidul Verde sunt oameni care s-au săturat să vadă că în jurul lor minciuna, şantajul, incompetenţa sunt prezente pe postul de primar, viceprimar, consilieri sau alte funcţii de conducere din primării.